Ekaterinqa

Екатерина Ekaterinqa

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Вам надоела рутинная работа?

У Вас не хватает времени на развитие своего бизнеса, потому что очень много времени уходит на нужные, но совершенно не продвигающие дела? 

Вы устали заниматься рассылками, администрированием сайтов, ответами на одни и те же вопросы? 

Поднадоело обрабатывать фото и видеоматериалы? 

Стоп 

Вы больше не будете тратить столько времени на рутину! Время - деньги! 

И я решу все Ваши проблемы!

Организовать рассылку? - нет проблем

GetCourse? WordPress? - один момент, все будет готово! 

Оформить лендинг? -все будет! 

Соц.сети? - забудьте об этой проблеме! 

 Администрирование тренингов, вебинаров? - доверьтесь мне.

Кто я? Личный ассистент инфобизнесмена.

Положитесь на меня, и у вас освободится масса времени для более важных дел. 

Интересно? Тогда пишите: [email protected]