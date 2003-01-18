Ekimenko_Pedro

Переводчик английского языка.

Меня зовут Данила. Мне 16 лет(в профиле написано, что мне 18, но сайт запрещает ставить возраст ниже) и я очень хорошо знаю английский язык. Зарегестрировавшись на этом сайте я надеюсь на возможность заработка денег. Я не целюсь на какие-то сверх высокие суммы, так как, для начала, просто хочу испытать свои силы.

Если вы хотите со мной связаться - пишите на одну из этих соц. сетей:

ВК - https://vk.com/danilaevmenenkov

Discord - Gomunkul_Pedro#3888