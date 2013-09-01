Ekimma

Елена Ekimma

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Рисунки, иконки, иллюстрации, персонажи. Только растровая графика.

Иконки, рисунки, иллюстрации, персонажи – красиво и качественно.

Только растровая графика.

Рисую в стилях аниме, мультяшном, реалистичном, фэнтези.

Портреты, 2д персонажи, оформление логотипов.

Предоплата 30-50%.

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