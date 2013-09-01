Рисунки, иконки, иллюстрации, персонажи. Только растровая графика.
Иконки, рисунки, иллюстрации, персонажи – красиво и качественно.
Только растровая графика.
Рисую в стилях аниме, мультяшном, реалистичном, фэнтези.
Портреты, 2д персонажи, оформление логотипов.
Предоплата 30-50%.
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Портфолио
- Растяжка с Котиком.2747 просмотров
- Фон для игры "Кухня".500 просмотров
- Фон для игры "Ресторан".292 просмотра
- Хома на диете.264 просмотра
- Новогодний Бомбер.263 просмотра
- Лиса без хвоста 2438 просмотров
- Лиса без хвоста 1251 просмотр
- Суши и пирог194 просмотра
- Иконки175 просмотров
- Еда388 просмотров
- Блюдо181 просмотр
- Вампирша561 просмотр