Ekorolchuk

Требуется составить базу автосалонов по городам. Информацию можно брать только с сайтов официальных дилеров. Не нужно брать устаревшую информацию с сайтов-каталогов! Все равно все будет проверяться. ...
- Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Для сайта-автокаталога нужно нарисовать макет блока,где будет информация о марке автомобилей. В приложении эскиз блока.Оформление в стиле сайта. Сделать надо 3 варианта дизайна блока. блок будет располагаться в нижней части страницы марок после ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Для небольших доработок по сайту на WP требуется программист. Суть работы: 1)поставить плагин перелинковки статей clip2net.com/s/1BCjO см пример тут vkontaktehit.ru/igra-v-ko... 2)заменить поиск от google на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Для сайта rusdealers.ru нужно сделать виджет для яндексаИконки и Пиксель-арт2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Для сайта rusdealers.ru нужно разместить ссылки в википедии (в существующие тематические статьи или добавить новые) + разместить ссылки на тематических форумахПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно выполнить дизайн веб-сайта на основе модульной сетки, сайт портального типа, блоков немного. Логотип уже разработан. Схема элементов на странице уже есть(!) , нужно её правильно отрисовать. ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт14 лет назад
Для сайта rusdealers.ru необходимо сделать: - группу в контакте - твиттер - жж - википедия - скрытая реклама на форумах - виджет для яндекса По итогу ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Для сайта,посвященному автомобилям требуется профессиональный журналист(не копирайтер) для переработки контента на сайте.Нужен хороший журналист работавший/работающий в топ-автосайтах или автожурналах который качественно перепишет статьи со знанием темы. Просто копирайтер - не нуженКопирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $13
Логотип на белом фоне. На логотипе надпись "Все автошколы России". Также должно быть какое-то изображение типа светофора, перекрестка, знака "У" или чего-то еще связанного с автошколой/авто/учебой и т.п формат PSD, Оплата только по Webmoney ...Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен дизайн для сайта webmoneyplus.ru дизайн (пример bank-garant.com) + логотип (пример webmoney24.ru). Лаконичный дизайн, строгий солидный, с динамичными кнопками (при наведении должны меняться (bank-garant.com) Кроссбраузерная верстка и установка ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $120
Дизайн должен быть ориентирован под джумлу.т.е необходим готовый макет для джумлы,который останется только установить. логотип уже есть(прикреплен) на главной странице будут калькуляторы страхования. см. старый сайт. важен минимализм. ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт lib-med.ru Задача превратить его в полноценный портал с частичным функционалом соц сети (комментарии, группы, рейтинги). САЙТ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕАЛИЗОВАН НА ОБЩЕ ИЗВЕСТНОЙ ПЛАТФОРМЕ С открытым ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт http://tutorhunter.ru который необходимо сделать на UMI.Кратко: нужно сделать сайт по поиску репетиторов в Москве. Имеется дизайн (исходники, около 15 страниц), частично сделана верстка, рассчитанная на грамотное SEO. Студия, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад