Ekorolchuk

Логотип на белом фоне. На логотипе надпись "Все автошколы России". Также должно быть какое-то изображение типа светофора, перекрестка, знака "У" или чего-то еще связанного с автошколой/авто/учебой и т.п формат PSD, Оплата только по Webmoney ...