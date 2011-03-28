Ekorolchuk

Егор Ekorolchuk

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • База автосалонов

    Требуется составить базу автосалонов по городам. Информацию можно брать только с сайтов официальных дилеров. Не нужно брать устаревшую информацию с сайтов-каталогов! Все равно все будет проверяться. ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн блока марки автомобилей.

    $50

    Для сайта-автокаталога нужно нарисовать макет блока,где будет информация о марке автомобилей. В приложении эскиз блока.Оформление в стиле сайта. Сделать надо 3 варианта дизайна блока. блок будет располагаться в нижней части страницы марок после ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется дизайн-макет интернет портала

    $250

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужно выполнить дизайн веб-сайта на основе модульной сетки, сайт портального типа, блоков немного. Логотип уже разработан. Схема элементов на странице уже есть(!) , нужно её правильно отрисовать. ...

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется журналист по автотематике

    Для сайта,посвященному автомобилям требуется профессиональный журналист(не копирайтер) для переработки контента на сайте.Нужен хороший журналист работавший/работающий в топ-автосайтах или автожурналах который качественно перепишет статьи со знанием темы. Просто копирайтер - не нужен

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание логотипа

    $13

    Логотип на белом фоне. На логотипе надпись "Все автошколы России". Также должно быть какое-то изображение типа светофора, перекрестка, знака "У" или чего-то еще связанного с автошколой/авто/учебой и т.п формат PSD, Оплата только по Webmoney ...

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта+логотип+верстка+установка на движок

    Нужен дизайн для сайта webmoneyplus.ru дизайн (пример bank-garant.com) + логотип (пример webmoney24.ru). Лаконичный дизайн, строгий солидный, с динамичными кнопками (при наведении должны меняться (bank-garant.com) Кроссбраузерная верстка и установка ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен новый дизайн для сайта adm-broker.ru

    $120

    Дизайн должен быть ориентирован под джумлу.т.е необходим готовый макет для джумлы,который останется только установить. логотип уже есть(прикреплен) на главной странице будут калькуляторы страхования. см. старый сайт. важен минимализм. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Медицинский портал

    Есть сайт lib-med.ru Задача превратить его в полноценный портал с частичным функционалом соц сети (комментарии, группы, рейтинги). САЙТ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕАЛИЗОВАН НА ОБЩЕ ИЗВЕСТНОЙ ПЛАТФОРМЕ С открытым ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Онлайн поиск репетиторов

    Есть сайт http://tutorhunter.ru который необходимо сделать на UMI.Кратко: нужно сделать сайт по поиску репетиторов в Москве. Имеется дизайн (исходники, около 15 страниц), частично сделана верстка, рассчитанная на грамотное SEO. Студия, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Дизайн блока марки автомобилей.
Все прошло успешно. Оплата во время
Благодарю за создание дизайна для блоков описания марок автокаталога! Очень хорошая работа!
Ответный отзыв