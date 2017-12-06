EktGra45

Екатерина EktGra45

 
30 летРоссия/Курган
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Любая работа с текстом

Работа с текстом, рерайт, копирайт, транскрибация любой формат, отзывы и многое другое

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Эскиз наклейки на авто

    Эскиз наклейки на авто, пример прилагаю, нужно 2 человечка М\Ж с металлоискателми в разные стороны 35 на 35 см  Пример: [url=https://skr.sh/s2CXLTPriEI]https://skr.sh/s2CXLTPriEI[/url]

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработка загрузчика

    Приветствую вас, мне нужен загрузчик для файлообменной сети, тут расписывать много не буду смотрите ТЗ и пример загрузчика какой нравится https://goo.gl/Mfvxas пишите сразу цену, выбирать буд самое выгодное предложение

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копия сайта

    Добрый день товарищи, нужна копия этого сайта https://goo.gl/nRybK4 только текст нужно будет поменять на мой ну и картинки если можно другие, пишите цену и сроки.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Эскиз наклейки на авто
Отличный заказчик! Задание четкое, оплата мгновенная! Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный исполнитель, работа сделана качественно и в срок. Всегда на связи, правки все делаются быстро, рекомендую к сотрудничеству!!!
Ответный отзыв