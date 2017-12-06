Эскиз наклейки на авто, пример прилагаю, нужно 2 человечка М\Ж с металлоискателми в разные стороны 35 на 35 см Пример: [url=https://skr.sh/s2CXLTPriEI]https://skr.sh/s2CXLTPriEI[/url]
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Работа с текстом, рерайт, копирайт, транскрибация любой формат, отзывы и многое другое
Эскиз наклейки на авто, пример прилагаю, нужно 2 человечка М\Ж с металлоискателми в разные стороны 35 на 35 см Пример: [url=https://skr.sh/s2CXLTPriEI]https://skr.sh/s2CXLTPriEI[/url]
Нужно разработать простенький сайт, работа только для новичков,подробности все в переписке
Приветствую вас, мне нужен загрузчик для файлообменной сети, тут расписывать много не буду смотрите ТЗ и пример загрузчика какой нравится https://goo.gl/Mfvxas пишите сразу цену, выбирать буд самое выгодное предложение
Добрый день товарищи, нужна копия этого сайта https://goo.gl/nRybK4 только текст нужно будет поменять на мой ну и картинки если можно другие, пишите цену и сроки.