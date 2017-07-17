Графический дизайнер с приличным стаем работы. Художница с непреодолимой стратью к рисованию.
Коммерческий дизайн, графический дизайн, живопись, графика, рисунок, копирайтинг и бог знает сколько еще задач мне подсилу виполнить хорошо.
Образование - Бакалавр Ереванской Государственной Академии Искусств, модельер одежды (фэшн дизайн нынче).
Свободно владею английским языком. Русским владею лучше, чем родным армянским. + в бонус испанский язык в начинающей стадии.
Где только не работала, кем только не была. За качество работы ручаюсь.
В кратце:
Художник эскизов татуировки
Помощник тату мастера
Дизайнер
Художник
Худовник ювелирных изделий
Ассистент известного фэшн дизайнера
Мед-представитель
Фриланцер
Танцор
Трудоголик.
Буду рада с Вами поработать.