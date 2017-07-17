Графический дизайнер с приличным стаем работы. Художница с непреодолимой стратью к рисованию.

Коммерческий дизайн, графический дизайн, живопись, графика, рисунок, копирайтинг и бог знает сколько еще задач мне подсилу виполнить хорошо.

Образование - Бакалавр Ереванской Государственной Академии Искусств, модельер одежды (фэшн дизайн нынче).

Свободно владею английским языком. Русским владею лучше, чем родным армянским. + в бонус испанский язык в начинающей стадии.

Где только не работала, кем только не была. За качество работы ручаюсь.

В кратце:

Художник эскизов татуировки

Помощник тату мастера

Дизайнер

Художник

Худовник ювелирных изделий

Ассистент известного фэшн дизайнера

Мед-представитель

Фриланцер

Танцор

Трудоголик.

Буду рада с Вами поработать.