Требуется написать систему индексации сайта и поиска по индексу. Все подробности в аттаче. Напишите вашу стоимость и срок. Напишите ссылки на сайт, где работают ваши скрипты (не обязательно поиск, хотя работающий годе-нибудь скрипт поиска будет большим вашим плюсом) 1. ...