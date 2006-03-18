Необходимо сверстать 1 страницу сайта по макету. JPEG страницы, которую надо сверстать - в приложении. Для работы предоставлю PSD со слоями Основные требования: 1. Страница должена быть растянута на весь экран 2. Страница должна отображаться одинаково в различных браузерах Оплата: 1. ...
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- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется человек для обмена ссылками с каталогами и прочими сайтами. Необходимо добавлять ссылку на наш сайт с указанием названия, описания, ключевых слов и т.д нашего сайта. При необходимости добавлять обратную ссылку черз админ панель нашего ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется написать систему индексации сайта и поиска по индексу. Все подробности в аттаче. Напишите вашу стоимость и срок. Напишите ссылки на сайт, где работают ваши скрипты (не обязательно поиск, хотя работающий годе-нибудь скрипт поиска будет большим вашим плюсом) 1. ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт18 лет назад