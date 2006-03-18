El-arte

Гость El-arte

 
NaN летРоссия
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Верстка PSD файла

    Необходимо сверстать 1 страницу сайта по макету. JPEG страницы, которую надо сверстать - в приложении. Для работы предоставлю PSD со слоями Основные требования: 1. Страница должена быть растянута на весь экран 2. Страница должна отображаться одинаково в различных браузерах Оплата: 1. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Менеджер по обмену ссылками

    Требуется человек для обмена ссылками с каталогами и прочими сайтами. Необходимо добавлять ссылку на наш сайт с указанием названия, описания, ключевых слов и т.д нашего сайта. При необходимости добавлять обратную ссылку черз админ панель нашего ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Поисковая система сайта

    Требуется написать систему индексации сайта и поиска по индексу. Все подробности в аттаче. Напишите вашу стоимость и срок. Напишите ссылки на сайт, где работают ваши скрипты (не обязательно поиск, хотя работающий годе-нибудь скрипт поиска будет большим вашим плюсом) 1. ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    18 лет назад