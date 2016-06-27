Студия дизайна интерьеров и архитектуры El.room. Большой опыт работы. Знание современный материалов и направлений. Объекты под ключ.

Студия дизайна интерьеров El.room предлагает профессиональные услуги по выполнению:

- Дизайн проекта квартир, коттеджей, общественных помещений;

- Дизайн проекта салонов красоты;

- Дизайн проекта офисов;

- Архитектурное проектирование;

- Дизайн фасадов и входных групп;

- Авторский надзор;

- Ремонт под ключ;

- Комплектация объектов;

- Ландшафтный дизайн;

Мы решаем все ваши вопросы, связанные с ремонтом, и предлагаем оптимальные решения с минимальным вашим участием. Наши дизайнеры всегда на связи и готовы ответить на все ваши вопросы, даже через год после завершения проекта.

Заходите на наш сайт и ознакомьтесь с портфолио el-room.com

Мы работаем без выходных и праздников.

Звоните и оставляйте заявки в любое удобное время.

Телефон 8-961-888-6-999

E-mail [email protected]