Студия дизайна интерьеров и архитектуры El.room. Большой опыт работы. Знание современный материалов и направлений. Объекты под ключ.
Студия дизайна интерьеров El.room предлагает профессиональные услуги по выполнению:
- Дизайн проекта квартир, коттеджей, общественных помещений;
- Дизайн проекта салонов красоты;
- Дизайн проекта офисов;
- Архитектурное проектирование;
- Дизайн фасадов и входных групп;
- Авторский надзор;
- Ремонт под ключ;
- Комплектация объектов;
- Ландшафтный дизайн;
Мы решаем все ваши вопросы, связанные с ремонтом, и предлагаем оптимальные решения с минимальным вашим участием. Наши дизайнеры всегда на связи и готовы ответить на все ваши вопросы, даже через год после завершения проекта.
Заходите на наш сайт и ознакомьтесь с портфолио el-room.com
Мы работаем без выходных и праздников.
Звоните и оставляйте заявки в любое удобное время.
Телефон 8-961-888-6-999
E-mail [email protected]
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Портфолио
- Коттедж 180м2242 просмотра
- Коттедж 180м2. Детская269 просмотров
- Коттедж 180м2. Кухня285 просмотров
- Коттедж 180м2. Ванная комната285 просмотров
- Квартира 82м2. Кухня+зал331 просмотр
- Коттедж 180м2. Детская470 просмотров
- Квартира 82м2. Спальня+балкон355 просмотров
- Дизайн-проект частного детского сада6105 просмотров
- Дизайн проект частного детского сада2504 просмотра
- Дизайн ванной комнаты297 просмотров
- Дизайн-концепция интерьера кафе в г.Тюмень 70 кв.м367 просмотров
- Дизайн офиса г.Тюмень211 просмотров
Архитектура зданий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга