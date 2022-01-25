Запись трека для Ваших проектов

Привет!

Ищете музыканта для написани музыки к Вашему фильму, сериалу или видеоигре?

Или необходимо просто добавить фоновую музыку для создания настроения?

Вы попали в нужный профиль!

Если вы хотите чуточку драматизировать сцену так, чтобы возникало глубокое чувство печали или томной грусти, то я с удовольствием помогу сгустить всю вашу меланхолию. Для написания мелодий я использую как живые, так и виртуальные инструменты, ведущими из которых нередко выступают: гитара (электро-, акустическая-) или фортепьяно.Люблю экспериментировать с музыкой, пуская в ход звуки окружающих нас предметов, например, одинокое шуршание штор, нервный треск лампы накаливания и т.п..Я убеждена в том, что картинка и звук должны идти рука об руку в глазах наблюдателя.Поэтому создавая определенный проект, я стараюсь так захватить слух зрителя, чтобы максимально погрузить его в происходящие события.