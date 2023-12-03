Написание текстов , уникальных стихов ,озвучка ,переводы украинский- русский - английский в разных вариантах.

Высшее специальное образование . Магистр . Имею красивый тембр голоса . Озвучиваю различные эпизоды на русском ,украинском и английском языке . Пою . Могу озвучить песни ,треки и т.д. , т. к . имею музыкальное образование и два диплома с отличием по окончании ОГК им. Неждановой.

Имею диплом переводчика английского языка ( база Cambridge ) . Занимаюсь написанием текстов ,сюжетов ,стихов ,текстов к песням на любую тематику ,поздравлений .

Никакого привитимитивизма . Индивидуальный стиль . Творческий подход .

Буду рада помочь Вам продвинуть Ваши творческие идеи и проекты .



