E-mail: [email protected]

Дата рождения: 01.06.1991 г., (17 полных лет)

Образование:

2008 г. - 2012 г. Киевский Государственный Институт Декоративно-Прикладного Искусства и Дизайна им. М. Бойчука.

Курсы:

2006 г. - 2008 г. Межшкольный учебно-производственный комбинат Святошинского района г. Киева. Получено свидетельство об окончании. Присвоена квалификация - исполнитель художественно - оформительных работ.

Опыт работы: 1 год

Дополнительные сведения: Свободно владею программами Microsoft Office, Adobe Illustrator,

Adobe Photoshop CS2 (CS3) , Corel Draw, Corel Painter, начальный уровень владения Acrobat 7.0 (8.0). Начальные знания пре-пресс.

Владение языками: украинский, русский - свободно, английский - базовые знания.

Личные качества: аккуратность в исполнении задач, активность, коммуникабельность, большое желание работать и получать новые знания в профессии дизайнера.

График работы: удаленная работа.