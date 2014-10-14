Фирменный стиль \ Логотип

Графический дизайнер

Перфекционист, но без фанатизма.

Докапываюсь до сути бренда, рассматриваю его место в мире с коммерческой, исторической, физической, метафизической и философской точки зрения. И только после подбираю визуальные ключики к сердцам потребителей.

Никаких бездумных весёлых картинок в духе "я так вижу"!

Качественный, обоснованный дизайн по разумным ценам.

Приоритетные направления: айдентика, логотипы.

Дополнительные специализации: веб-дизайн, иллюстрация, полиграфия.

Опыт работы более 5 лет.