Фирменный стиль \ Логотип
Графический дизайнер
Перфекционист, но без фанатизма.
Докапываюсь до сути бренда, рассматриваю его место в мире с коммерческой, исторической, физической, метафизической и философской точки зрения. И только после подбираю визуальные ключики к сердцам потребителей.
Никаких бездумных весёлых картинок в духе "я так вижу"!
Качественный, обоснованный дизайн по разумным ценам.
Приоритетные направления: айдентика, логотипы.
Дополнительные специализации: веб-дизайн, иллюстрация, полиграфия.
Опыт работы более 5 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Bar Trend141 просмотр
- Финские кварталы128 просмотров
- 100 оплат170 просмотров