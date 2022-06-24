El_zotova

Елизавета El_zotova

 
25 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Приветствую! 

Меня зовут Елизавета.  

Образование: 

Бакалавриат – «Биотехнология» (РГАУ МСХА) 

Проф.переподготовка – «Переводчик в сфере профессиональных коммункаций» (РГАУ МСХА) 

Магистратура – «Molecular biology and biotechnoogy» (НИУ ИТМО).  

✔Уровень английского B2-C1 

✔Высокий уровень владения пакетом Microsoft Office и Google Docs 

✔Навыки работы в adobeillustrator  

✔Умение вести деловую переписку и выстраивание долгосрочных отношений 

✔Коммуникабельность 

✔Ответственность