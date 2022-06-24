Приветствую!
Меня зовут Елизавета.
Образование:
Бакалавриат – «Биотехнология» (РГАУ МСХА)
Проф.переподготовка – «Переводчик в сфере профессиональных коммункаций» (РГАУ МСХА)
Магистратура – «Molecular biology and biotechnoogy» (НИУ ИТМО).
✔Уровень английского B2-C1
✔Высокий уровень владения пакетом Microsoft Office и Google Docs
✔Навыки работы в adobeillustrator
✔Умение вести деловую переписку и выстраивание долгосрочных отношений
✔Коммуникабельность
✔Ответственность
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