ElanovMA

Михаил Еланов ElanovMA

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

https://docs.google.com/document/d/12JkaQ8ZzRT7dRG3G9-_ACrsfseDWBX0qcwNlYrV-QU0/edit

Еланов Михаил Алексеевич

Цель: получение должности копирайтер, рерайтер и писателя.

Контактные данные:[file]

Образование:

неполное средне-специальное, механик ( монтаж и эксплуатация промышленного оборудования). Механико-технологический мясной и молочной промышленности техникум.

Дополнительное образование:

курс менеджера компьютерного обеспечения, 2013 год

курс "Удаленная работа", Академия удаленной работы, 2014 год

Опыт работы:

2012–2014 - ООО “ТЭК- “Улан-Удэ, охранник

2010–2011 - Улан-Удэнский ЛВРЗ, Стерженщик

Мои навыки:

  • рерайтинг
  • поиск информации
  • умелое пользование компьютером
  • умелое пользование Интернетом
  • написание уникальных статей
Профессионально работаю с программами и сервисами:

  • опытный пользователь PC (пакет Microsoft Office: word, excel, powerpoint:);
  • Гугл Доки, Яндеск Диск, Дропбокс
  • FsCapture, Photoshop
  • Etxt антиплагиат, Advego Plagiatus
Личные качества:

ответственный, пунктуальный, стрессоустойчивый, не боюсь трудностей, я быстро обучаюсь новому

ГОТОВ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1000от 1 дня
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