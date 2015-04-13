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Еланов Михаил Алексеевич
Цель: получение должности копирайтер, рерайтер и писателя.
Контактные данные:[file]
Образование:
неполное средне-специальное, механик ( монтаж и эксплуатация промышленного оборудования). Механико-технологический мясной и молочной промышленности техникум.
Дополнительное образование:
курс менеджера компьютерного обеспечения, 2013 год
курс "Удаленная работа", Академия удаленной работы, 2014 год
Опыт работы:
2012–2014 - ООО “ТЭК- “Улан-Удэ, охранник
2010–2011 - Улан-Удэнский ЛВРЗ, Стерженщик
Мои навыки:
- рерайтинг
- поиск информации
- умелое пользование компьютером
- умелое пользование Интернетом
- написание уникальных статей
- опытный пользователь PC (пакет Microsoft Office: word, excel, powerpoint:);
- Гугл Доки, Яндеск Диск, Дропбокс
- FsCapture, Photoshop
- Etxt антиплагиат, Advego Plagiatus
ответственный, пунктуальный, стрессоустойчивый, не боюсь трудностей, я быстро обучаюсь новому
ГОТОВ ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!