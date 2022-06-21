Elarmethu

Игнат Карелов-Суслов Elarmethu

 
21 годРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Unity/C#/.Net developer

Здравствуйте! Меня зовут Игнат, я продолжительное время работаю C# программистом.

Сфокусирован на таких игровых движках: Source 1/2, Unity, Unreal Engine.

Мои специализации:

  • Программист, разработчик.
Чем я занимаюсь:

  • Разработка прототипов игр и приложений.
  • Реализация игровых механик.
  • Разработка механик для игрового интерфейса.
  • Оптимизация игр под мобильные устройства;
  • Доработка программного кода;
  • Разработка инструментария;
  • Рефакторинг и оптимизация существующего кода;
  • Код-ревью;
  • Введение документации;
  • Разработка и интеграция нового функционала;
  • Тестирование;
  • Разработка AI;
UnityUnreal Engine