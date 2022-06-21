Unity/C#/.Net developer Здравствуйте! Меня зовут Игнат, я продолжительное время работаю C# программистом . Сфокусирован на таких игровых движках: Source 1/2, Unity, Unreal Engine. Мои специализации: Программист, разработчик. Чем я занимаюсь: Разработка прототипов игр и приложений.

Реализация игровых механик.

Разработка механик для игрового интерфейса.

Оптимизация игр под мобильные устройства;

Доработка программного кода;

Разработка инструментария;

Рефакторинг и оптимизация существующего кода;

Код-ревью;

Введение документации;

Разработка и интеграция нового функционала;

Тестирование;

Разработка AI; UnityUnreal Engine

Я против войны в Украине !