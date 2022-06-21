Unity/C#/.Net developer
Здравствуйте! Меня зовут Игнат, я продолжительное время работаю C# программистом.
Сфокусирован на таких игровых движках: Source 1/2, Unity, Unreal Engine.
Мои специализации:
- Программист, разработчик.
- Разработка прототипов игр и приложений.
- Реализация игровых механик.
- Разработка механик для игрового интерфейса.
- Оптимизация игр под мобильные устройства;
- Доработка программного кода;
- Разработка инструментария;
- Рефакторинг и оптимизация существующего кода;
- Код-ревью;
- Введение документации;
- Разработка и интеграция нового функционала;
- Тестирование;
- Разработка AI;
Я против войны в Украине!