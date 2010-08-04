Электронный бухгалтер "Эльба" - помощник в делах предпринимателей
Эльба позволяет:
• бесплатно сдавать отчетность предпринимателям на УСН и ЕНВД;
• выставлять счета;
• формировать акты;
• вести учет доходов и расходов;
• вести учет клиентов и поставщиков.
Удобный веб-сервис:
• доступен везде, где есть Интернет;
• не требует знаний бухучета;
• гарантирует защищенную работу и конфиденциальность.
Внимательное отношение к пользователям:
• круглосуточная техподдержка;
• система уведомлений о предстоящей отчетности и новых сервисах по SMS.
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