Электронный бухгалтер "Эльба" - помощник в делах предпринимателей

Эльба позволяет:

• бесплатно сдавать отчетность предпринимателям на УСН и ЕНВД;

• выставлять счета;

• формировать акты;

• вести учет доходов и расходов;

• вести учет клиентов и поставщиков.

Удобный веб-сервис:

• доступен везде, где есть Интернет;

• не требует знаний бухучета;

• гарантирует защищенную работу и конфиденциальность.

Внимательное отношение к пользователям:

• круглосуточная техподдержка;

• система уведомлений о предстоящей отчетности и новых сервисах по SMS.