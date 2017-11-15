Сайт на 1с битрикс, необходимо вместо номера поставить значок вотсапп и рядом текст. (при клике на значок и текст должно перекидывать в вотсапп)
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Сайт на 1с битрикс, необходимо вместо номера поставить значок вотсапп и рядом текст. (при клике на значок и текст должно перекидывать в вотсапп)
Установлено два шаблона. Нужно переключить моб. версию на основной шаблон.
Необходимо спарсить данные с сайта интернет магазина чтоб можно было составить exel таблицу.
Необходимо анимировать лого (пример анимации есть) для дальнейшей замены на сайте (CMS WordPress).
Скопировать верстку сайта созданного на площадке readymag (html, css, js). В дальнейшем планируется натяжка верстки на Wordpress.