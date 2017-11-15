Elbert_S

Сергей Elbert_S

 
32 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alex_zolotuhin
Алексей 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
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Хороший заказчик)) Оплачивает раньше чем исполнена работа))) Рекомендую!
Отличная работа. Все сделано быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Poverte
Виктор 
35 летПольша
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 отзывов(-1)
$15
10 баллов
5 лет назад
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Рад сотрудничеству с Сергей, четко поставленная задача и моментальная оплата. Спасибо!
Спасибо за отлично выполненную работу: максимально быстро и качественно.
Ответный отзыв
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
$27
10 баллов
6 лет назад
Анимировать логотип для загрузки на сайт.
Мои рекомендации, все четко и по делу, моментальная оплата. Спасибо за заказ!
Очень качественно выполнил задание. Скорость выполнения превзошла все ожидания. Очень рекомендую.
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