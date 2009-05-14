Вот, наконец, то добрался до отзыва. И так. Стояла задаче изменить шаблон, свёрстанный с нуля. По идее изменить его надо было почти кардинально. То есть некоторые части моно было просто заметить картинки, а некоторые переверстать заново. Хотя с другой стороной простым изменением картинок тоже не обойтись, довольно точная цветовая гамма нужна была. То есть если и менять, то очень осторожно и с точным выбором. Вся работа проделана не то что хорошо, а просто супер. То есть если была, например 20-ти бальная система то можно была не задумываясь поставить 20. Причины просты: Гибкая ценовая политика Быстрая скорость исполнения Качественное исполнение Очень приятен в общении Почти понимает с полуслова Не ленится переделать то, что просишь Креативно мыслит по заданной работе (когда не знаешь, чего хочешь, и объясняешь в двух словах). Когда появляется какой-то косяк о котором никто не знал, не говорит что не сможет и не просит больше денег а понимает что работа без косяков в принципе не возможна и просто мгновенно исправляет все подводные камни. Так же могу сказать о том, что доволен идеальнейшим сотрудничеством. То есть после основного заказа, заказал ещё много чего по мелочи. Выполнил опять же на отлично. Посоветовал Андрея другу, друг тоже остался доволен (создания дизайна «шаблона» с нуля) Вообщем если в ваш тендер Андрей подал заявку, значит, он знает что осилит даденный вами труд, и он сделает его на отлично. Рекомендую.