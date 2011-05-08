Дата рождения: 14 октября 1988года
Контактный телефон: (096) 17-54-202
Адрес: ул. Синельниковская 185
Семейное положение: не замужем
Лобач Алла Владимировна
Образование: 2005-2011 гг - Запорожский национальный технический университет
Специальность: Магистр «Технология строения авиационных двигателей»
Среднее образование: СШ №85
Опыт работы: практика технического перевода, выполнение чертежей, написание технологий
Дополнительные навыки:
ПК: знание ОС Windows 98/2000/XP/Vista/7;
Офисные программы MS Office;
Умение работать в глобальных сетях Internet.
Знание языков: английский, украинский, русский
Знание приложений: Компас, AutoCAD, Unigraphix, Ansys,Gemma 3D,
Офисная техника: факс, принтер, копировально-множительная техника.
Личные качества: способность к анализу, самокритике, эффективной организации деятельности, инициативность, целеустремленность, ответственность быстрая адаптация, способность работы в команде.