Electralla

Алла Лобач Electralla

 
35 летУкраина/Запорожье
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Дата рождения: 14 октября 1988года

Контактный телефон: (096) 17-54-202

Адрес: ул. Синельниковская 185

Семейное положение: не замужем

Лобач Алла Владимировна

Образование: 2005-2011 гг - Запорожский национальный технический университет

Специальность: Магистр «Технология строения авиационных двигателей»

Среднее образование: СШ №85

Опыт работы: практика технического перевода, выполнение чертежей, написание технологий

Дополнительные навыки:

ПК: знание ОС Windows 98/2000/XP/Vista/7;

Офисные программы MS Office;

Умение работать в глобальных сетях Internet.

Знание языков: английский, украинский, русский

Знание приложений: Компас, AutoCAD, Unigraphix, Ansys,Gemma 3D,

Офисная техника: факс, принтер, копировально-множительная техника.

Личные качества: способность к анализу, самокритике, эффективной организации деятельности, инициативность, целеустремленность, ответственность быстрая адаптация, способность работы в команде.

AutoCAD
Переводы
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