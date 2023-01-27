Electrotrass

Создаю удобную, безопасную и эстетичную трассировку электрики в ваших квартирах и домах

Создание трассировку в нынешних реалиях очень удобная составляющая жизни квартиры или дома. Почему? Я отвечу.

Во-первых, создан отработанный алгоритм действий рабочего по скрытому монтажу электрических кабелей. Время на обдумывание решений по вопросу как уложить, в какую сторону, куда повернуть кабель не расходуется монтажником; все схемы соединения уже продуманы, соответственно время работы сокращается и упрощается.

Во-вторых, трассировка остается заказчику. Что это даёт? При дальнейшем монтаже оборудования , мебели и т.д. вы случайно не попадете в кабель, который расположен в стяжке, потому что расположение их уже известно и наглядно представлено в трассировке. Следовательно исключается возможность перебивания кабеля.

В-третьих, конечно же эстетика. Даже если проводка скрытая, это не значит что все должно быть в хаосе.

Порядок- качество и безопасность