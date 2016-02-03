Elektrik_S

Электромонтажные работы

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ - УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, МОНТАЖ ПРОВОДКИВыполняем различные электромонтажные работы:Частичная или полная замена электропроводки. Электропроводка скрытого и открытого типа.Устранение повреждений электропроводки. Переборка электрощитов.Перенос и установка:электросчётчика, розеток, выключателей и т.д.Установка (замена) светильников, бра, люстр и других приборов освещения.Замена автоматических выключателей,узо и т.д.Звоните! тел. 89375505046Наш сайт http://samara.elektrikhelp.ru/