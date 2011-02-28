Написание статей, обзоров, комментариев

Написание статей, обзоров, комментариев любой сложности, на любые темы в зависимости от целевой аудитории (для детей, для профессионалов, для семейного чтения).

Ведение новостной ленты.

Набор текста, редактирование, корректировка.

Контент-менеджмент, наполнение сайтов и интернет-магазинов информацией, постинг на форумах, в том числе создание форумов.