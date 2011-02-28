Elen28

Елена Elen28

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Написание статей, обзоров, комментариев

Написание статей, обзоров, комментариев любой сложности, на любые темы в зависимости от целевой аудитории (для детей, для профессионалов, для семейного чтения).

Ведение новостной ленты.

Набор текста, редактирование, корректировка.

Контент-менеджмент, наполнение сайтов и интернет-магазинов информацией, постинг на форумах, в том числе создание форумов.

Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга