Написание статей, обзоров, комментариев
Написание статей, обзоров, комментариев любой сложности, на любые темы в зависимости от целевой аудитории (для детей, для профессионалов, для семейного чтения).
Ведение новостной ленты.
Набор текста, редактирование, корректировка.
Контент-менеджмент, наполнение сайтов и интернет-магазинов информацией, постинг на форумах, в том числе создание форумов.
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Наполнение сайтов
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Редактирование и Корректура
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