Монетизатор баз. Маркетолог. Проектирование чат-ботов

Здравствуйте!

Меня зовут Елена.

Я монетизатор баз. Маркетолог.

Привлеку клиентов в ваш бизнес без дополнительных вложений в рекламу. Работаю со всеми имеющимися у вас базами: емейл, мессенджеры, соц. сети.

Мои работы

Основное направление: проектирование и настройка чат-ботов в мессенджерах, включая как проектирование воронок продаж, так и создание полностью автоматических процессов лидогенерации.

Рассказываю и показываю, как благодаря этому автоматизировать ваши типовые бизнес-процессы.

Работу выполняю точно в срок.