Монетизатор баз. Маркетолог. Проектирование чат-ботов
Здравствуйте!
Меня зовут Елена.
Я монетизатор баз. Маркетолог.
Привлеку клиентов в ваш бизнес без дополнительных вложений в рекламу. Работаю со всеми имеющимися у вас базами: емейл, мессенджеры, соц. сети.
Основное направление: проектирование и настройка чат-ботов в мессенджерах, включая как проектирование воронок продаж, так и создание полностью автоматических процессов лидогенерации.
Рассказываю и показываю, как благодаря этому автоматизировать ваши типовые бизнес-процессы.
Работу выполняю точно в срок.
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