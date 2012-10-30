Требуется фрилансер для написание статей на блог: путешествия, туризм, финансы Возможна работа студентам, получающим образование в данной области График работы: 3–5 уникальных статей в день на заданную тематику. Оплата: 1,5доллара за 1500 знаков с пробелами Пишите свой скайп ...
- $100Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
требуется контент- менеждер для наполнения блога контентом по заданной тематике: финансы, банковское дело.инвестиции, страхование Предпочтение: высшее экономическое образование, опыт работы или знание банковской деятельности. Возможна работа студентам, получающим образование в данной области График работы: 3-5 уникальных ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Необходимо Установить шаблон на DLE движек, по заказу: статичный, с 2 мя колонками; разместить тематики по заданным параметрам; перенести рекламные коды. Работа для студентов. Срок исполнения: 1-2 дня ( для опытных не более 1-2 часов) В контактах указывайте скайп для ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Предлагаю вакансию контент- менеджера на постоянную удаленную работу. Задача: регулярное заполнение сайта контентом, по заданным темам. Изложение теста из аудио формата в художественный ( подкасты предоставляются)Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад