Необходимо Установить шаблон на DLE движек, по заказу: статичный, с 2 мя колонками; разместить тематики по заданным параметрам; перенести рекламные коды. Работа для студентов. Срок исполнения: 1-2 дня ( для опытных не более 1-2 часов) В контактах указывайте скайп для ...