ElenEngel

Елена ElenEngel

 
52 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Путешествия, туризм, финансы

    $100

    Требуется фрилансер для написание статей на блог: путешествия, туризм, финансы Возможна работа студентам, получающим образование в данной области График работы: 3–5 уникальных статей в день на заданную тематику. Оплата: 1,5доллара за 1500 знаков с пробелами Пишите свой скайп ...

    Написание статей
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исполнитель для наполнения блога о финансах

    $100

    требуется контент- менеждер для наполнения блога контентом по заданной тематике: финансы, банковское дело.инвестиции, страхование Предпочтение: высшее экономическое образование, опыт работы или знание банковской деятельности. Возможна работа студентам, получающим образование в данной области График работы: 3-5 уникальных ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установить шаблон на DLE-движок

    $10

    Необходимо Установить шаблон на DLE движек, по заказу: статичный, с 2 мя колонками; разместить тематики по заданным параметрам; перенести рекламные коды. Работа для студентов. Срок исполнения: 1-2 дня ( для опытных не более 1-2 часов) В контактах указывайте скайп для ...

    DLE
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Контент-менеджер для наполнения блога

    $100

    Предлагаю вакансию контент- менеджера на постоянную удаленную работу. Задача: регулярное заполнение сайта контентом, по заданным темам. Изложение теста из аудио формата в художественный ( подкасты предоставляются)

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад