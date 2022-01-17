Таргетолог Facebook/ Instagram

Всем доброго времени суток! Меня зовут Елена и я сертифицированный специалист по настройке таргетированной рекламы Facebook и Instagram и куратор в онлайн школе таргкета!

Работала с нишей бьюти. Готова поработать с любой нишей. Что входит в мои услуги: ⚡️Настройка рекламного кабинета, необходимого для начала работы ⚡️Анализ конкурентов и ЦА⚡️Создание продающих офферов⚡️Создание рекламных макетов⚡️Запуск рекламных кампаний⚡️Аналитика рекламных кампаний, их оптимизация⚡️Создание и установка пикселя на сайт (при его наличии) ⚡️Решение вопросов с блокировками

Отчет о проделанной работе

Мой телеграмм @Elenk7