Копирайтинг. Рерайтинг. Переводы. Продающие тексты. Качественно и в срок!

Приветствую! Меня зовут Елена. Я - опытная копирайтер, рерайтер и переводчик с креативным взглядом на тексты. Напишу для Вас продающие тексты, посты для соц. сетей, сценарии для ютуб, рилс, статьи на различные темы. Моя страсть к словам проникает в работу на четырёх языках: русском, итальянском, латышском и английском. Моя задача - сделать ваш контент максимально привлекательным и информативным, сохраняя его оригинальность. Мой английский перевод поможет вам расширить аудиторию и донести ваше послание в мире. Готова превратить ваши идеи в увлекающий, креативный язык, понятный всем. Качественно и в срок!