ElenMitina74

UX/UI Designer

Я - UX/UI и Web-дизайнер. Работающий на фрилансе, но также имею опыт работы с зарубежной компанией по разработке игр. Занимаюсь дизайном сайтов, landing page, мобильные приложения, редизайн сайтов, иконки, логотипы и прочее.

Опыт дизайна под разные устройства (десктоп,планшеты, смартфоны)Понимание принципов проектирования иразработки сайтов и интерфейсов Знание принципов юзабилити сайтовЗарисовка иллюстраций несложного типаПрограммы, которые я использую в своей работе: -Adobe Photoshop -Adobe Illustrator -Figma -Axure Умею делать адаптив, вайрфреймы, прототипы. Также знакома и могу работать с дополнительными программами, такими как: Zeplin, Marvel App, InVizion. Мое портфолио на Behance: https://www.behance.net/elenmitina47