ElenNG

Елена ElenNG

 
51 годРоссия/Славгород
11 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Качественное и быстрое наполнение сайтов, интернет-магазинов

Наполнение товарными позициями и просто текстовой информацией интернет-магазинов и каталогов. Только копипаст.

От 5 р. за позицию. Цена за позицию зависит от того, откуда берется информация, сколько характеристик в товаре, сколько фото.

Час работы - 300р.

Имеется опыт работы с различными системами администрирования, в частности: 1С-Битрикс, Joomla/Virtuemart/JoomShopping/Zoo, WebAsyst, PrestaShop, HostCMS, AmiroCMS, OpenCart, InSales, Magento, ShopCms, CMS MODx Revo, Ecwid и др.

Здесь можно посмотреть мое портфолио и отзывы http://www.free-lance.ru/users/ElenNG

Обращайтесь. Буду рада сотрудничеству.

e-mail: [email protected]

OpenCartJoomlaMODXMagentoPrestashopVirtuemartБитриксWebasystJoomShoppingInSales
Портфолио
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Отзывы заказчиков
dumix69
Андрей 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$26
10 баллов
11 лет назад
Необходимо спарсить производителей
Елена, отличный фрилансер, всё делает быстро и качественно! Всем советую!
Отличный работодатель. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Amend
Денис 
51 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Прописать другой падеж
Ответственный исполнитель. К работе приступает сразу, делает быстро, вопросы по-существу только. Будем продолжать вскоре сотрудничество по наполнению сайтов.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Приятно было поработать. Рекомендую!
Ответный отзыв
rka11
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Фото + описание для товаров
Елена, спасибо за работу. Минимум вопросов и при этом все выполнено верно и в срок. Будет аналогичная работа, продолжим сотрудничество.
Отличный заказчик. Приятное общение, четко сформулированное задание, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
dedovdm
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$8
10 баллов
11 лет назад
Наполнение интернет-магазина
Заказывал наполнение магазина. Сделано всё в срок и качественно, очень понравилось.
Отличный работодатель! Четкое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата с бонусом. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
4 отзыва
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга