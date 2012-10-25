Качественное и быстрое наполнение сайтов, интернет-магазинов
Наполнение товарными позициями и просто текстовой информацией интернет-магазинов и каталогов. Только копипаст.
От 5 р. за позицию. Цена за позицию зависит от того, откуда берется информация, сколько характеристик в товаре, сколько фото.
Час работы - 300р.
Имеется опыт работы с различными системами администрирования, в частности: 1С-Битрикс, Joomla/Virtuemart/JoomShopping/Zoo, WebAsyst, PrestaShop, HostCMS, AmiroCMS, OpenCart, InSales, Magento, ShopCms, CMS MODx Revo, Ecwid и др.
Здесь можно посмотреть мое портфолио и отзывы http://www.free-lance.ru/users/ElenNG
Обращайтесь. Буду рада сотрудничеству.
e-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Перенос позиций на Joomla 3.3.3 / ZOO203 просмотра
- Работа с контентом на сайте Студии Красоты на ModX211 просмотров
- Добавление товаров в магазин на OpenCart227 просмотров
- Добавление спорттоваров в магазин на OpenCart203 просмотра
- Добавление каминов в магазин на NetCat207 просмотров
- Наполнение магазина на Joomla 3.3 / JoomShopping161 просмотр
- Наполнение мебелью для ванных комнат 1С-Битрикс 15165 просмотров
- Наполнение сайта отделочных материалов на HostCMS170 просмотров
- Наполнение магазина детских товаров на 1С-Битрикс172 просмотра
- Заполнение магазина на Drupal200 просмотров
- Добавление товара в интернет-магазин на Magic CMS258 просмотров
- Наполнение магазина на 1С- Битрикс173 просмотра
Отзывы заказчиков
$26
10 баллов
11 лет назад
Елена, отличный фрилансер, всё делает быстро и качественно! Всем советую!
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Четкое ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую!
$10
10 баллов
11 лет назад
Ответственный исполнитель. К работе приступает сразу, делает быстро, вопросы по-существу только. Будем продолжать вскоре сотрудничество по наполнению сайтов.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата. Приятно было поработать. Рекомендую!
$25
10 баллов
11 лет назад
Елена, спасибо за работу. Минимум вопросов и при этом все выполнено верно и в срок. Будет аналогичная работа, продолжим сотрудничество.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятное общение, четко сформулированное задание, своевременная оплата. Рекомендую!
$8
10 баллов
11 лет назад
Заказывал наполнение магазина. Сделано всё в срок и качественно, очень понравилось.
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Четкое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата с бонусом. Большое спасибо!
Наполнение сайтов
4 отзыва
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга