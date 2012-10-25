Качественное и быстрое наполнение сайтов, интернет-магазинов

Наполнение товарными позициями и просто текстовой информацией интернет-магазинов и каталогов. Только копипаст.

От 5 р. за позицию. Цена за позицию зависит от того, откуда берется информация, сколько характеристик в товаре, сколько фото.

Час работы - 300р.

Имеется опыт работы с различными системами администрирования, в частности: 1С-Битрикс, Joomla/Virtuemart/JoomShopping/Zoo, WebAsyst, PrestaShop, HostCMS, AmiroCMS, OpenCart, InSales, Magento, ShopCms, CMS MODx Revo, Ecwid и др.

Здесь можно посмотреть мое портфолио и отзывы http://www.free-lance.ru/users/ElenNG

Обращайтесь. Буду рада сотрудничеству.

e-mail: [email protected]