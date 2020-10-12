Видео поздравления из Ваших фотографий
Создаю видео поздравления из Ваших фотографий (юбилей, день рождения, годовщина свадьбы, история любви, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, детские, школьные и тд).
Сделайте ваш праздник запоминающим.
Удивите гостей своей уникальностью.
А любимые персонажи из мультфильмов и задорная музыка заинтересует даже самых маленьких!
Для начала работы мне необходимо:
-Тема презентации (юбилей, годовщина, день рождения, Love Story и тд).
-Фотографии в хронологическом порядке.
-Имя, кому посвящается. Дату
-Музыкальная композиция (по желанию).
-Если необходимы надписи, то указать на каких фото.
Услуга включает:
Подбор стиля
Подбор музыки
Оформление
Эффекты
Тексты и надписи
Full HD (1080p)
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Портфолио
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