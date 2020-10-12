Видео поздравления из Ваших фотографий

Создаю видео поздравления из Ваших фотографий (юбилей, день рождения, годовщина свадьбы, история любви, 14 февраля, 23 февраля, 8 марта, детские, школьные и тд).

Сделайте ваш праздник запоминающим.

Удивите гостей своей уникальностью.

А любимые персонажи из мультфильмов и задорная музыка заинтересует даже самых маленьких!

Для начала работы мне необходимо:

-Тема презентации (юбилей, годовщина, день рождения, Love Story и тд).

-Фотографии в хронологическом порядке.

-Имя, кому посвящается. Дату

-Музыкальная композиция (по желанию).

-Если необходимы надписи, то указать на каких фото.

Услуга включает:

Подбор стиля

Подбор музыки

Оформление

Эффекты

Тексты и надписи

Full HD (1080p)