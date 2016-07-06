Добрый день, уважаемые заказчики!
Спасибо, что заглянули на мою страничку.
Буду рада оказать Вам помощь в переводе текстов с/на английский язык, а также английский копирайтинг.
Рассмотрю любое Ваше предложение: от небольшого заказа в несколько строк или страниц до крупного проекта.
2008 г. - Высшее филологическое образование: английский язык.
Принципы моей работы:
- уважение к клиенту;
- ответственное отношение к работе;
- качество и выполнение работы в оговоренные сроки.
Условия сотрудничества:
- приступаю к переводу только после выбора меня исполнителем проекта;
- перевожу после согласования с заказчиком всего объема работы, сроков и согласования цены и т.д.;
- предоплата 50% от стоимости заказа;
- Обязательный отзыв о сотрудничестве.
Не имею жесткий тарифный план для своих услуг. Всегда можно договориться!
Обращайтесь, я всегда готова Вам помочь!
С уважением, Елена!