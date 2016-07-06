Переводы с/на английский. Качественно, недорого.

Добрый день, уважаемые заказчики!

Спасибо, что заглянули на мою страничку.

Буду рада оказать Вам помощь в переводе текстов с/на английский язык, а также английский копирайтинг.

Рассмотрю любое Ваше предложение: от небольшого заказа в несколько строк или страниц до крупного проекта.

2008 г. - Высшее филологическое образование: английский язык.

Принципы моей работы:

- уважение к клиенту;

- ответственное отношение к работе;

- качество и выполнение работы в оговоренные сроки.

Условия сотрудничества:

- приступаю к переводу только после выбора меня исполнителем проекта;

- перевожу после согласования с заказчиком всего объема работы, сроков и согласования цены и т.д.;

- предоплата 50% от стоимости заказа;

- Обязательный отзыв о сотрудничестве.

Не имею жесткий тарифный план для своих услуг. Всегда можно договориться!

Обращайтесь, я всегда готова Вам помочь!

С уважением, Елена!