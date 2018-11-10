Elena-coval

Услуги наполнения групп/страниц. Ведение сообщества. Продвижение и раскрутка. Ручное размещение объявлений.
- Ручное размещение вашего объявления на 60 топовых досках интернета! 3 грн - одно объявление.
Предоставление отчёта с прямой ссылкой на размещённое объявление!
Полное соответствие ТЗ! Скриншот отчет.
Предложение для долгосрочного сотрудничества здесь: https://vk.com/topic-146194481_35300234
Для размещения создаётся новая почта или размещаю с вашей при желании.
Для размещения объявлений потребуется:
- Фамилия Имя Отчество;
- Город, телефон;
- Если есть адрес сайта + фотографии
- Заголовок объявления + описание до 4000 символов
- Работаю с социальными сетями ВК, Google+, FaceBook, Ок
- cоздание профилей и страниц реальных и виртуальных пользователей;
- графическое и текстовое оформление;
- первичное наполнение материалами, публикации фотографии или картинки, видео;
- проведение рекламных кампаний;
- приглашение участников;
- активные действия: голосования, репосты;
- комментирование публикаций;
- регулярное наполнение содержимым;
- публикация материалов по тематикам групп и профилей;
- администрирование содержания и участников;
- взаимодействие с другими участниками;
- анализ статистики и развитие.
- тематические рассылки на стену, ЛС, ЛС друзьям;
- приглашения и вступления по опциям в друзья, группу;
- голосования и "лайки" профилей, публикаци, фото, видео;
- комментирование, создание дискуссий;
- индивидуальные стратегии достижения целей;
- рекламные кампании, оптимизация бюджета
- привлечение целевых пользователей ВК на внешние сайты для анкетирования, регистрации.