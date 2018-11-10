Elena-coval

Предоставление отчёта с прямой ссылкой на размещённое объявление!

Полное соответствие ТЗ! Скриншот отчет.

Предложение для долгосрочного сотрудничества здесь: https://vk.com/topic-146194481_35300234

Для размещения создаётся новая почта или размещаю с вашей при желании.

Для размещения объявлений потребуется:

- Фамилия Имя Отчество;

- Город, телефон;

- Если есть адрес сайта + фотографии

- Заголовок объявления + описание до 4000 символов