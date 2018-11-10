Elena-coval

Елена Коваленко Elena-coval

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Услуги наполнения групп/страниц. Ведение сообщества. Продвижение и раскрутка. Ручное размещение объявлений.
    • ﻿﻿﻿Ручное размещение вашего объявления на 60 топовых досках интернета! 3 грн  - одно объявление.

      Предоставление отчёта с прямой ссылкой на размещённое объявление! 

      Полное соответствие ТЗ! Скриншот отчет.

      Предложение для долгосрочного сотрудничества здесь: https://vk.com/topic-146194481_35300234

      Для размещения создаётся новая почта или размещаю с вашей при желании.

      Для размещения объявлений потребуется:

      - Фамилия Имя Отчество;

      - Город, телефон;

      - Если есть адрес сайта + фотографии

      - Заголовок объявления + описание до 4000 символов

    • ﻿﻿Работаю с социальными сетями ВК,  Google+,  FaceBook, Ок

    Предлагаю создание, продвижение, сопровождение в социальных сетях

    • cоздание профилей и страниц реальных и виртуальных пользователей;
    • графическое и текстовое оформление;
    • первичное наполнение материалами, публикации фотографии или картинки, видео;
    • проведение рекламных кампаний;
    • приглашение участников;
    • активные действия: голосования, репосты;
    • комментирование публикаций;
    • регулярное наполнение содержимым;
    • публикация материалов по тематикам групп и профилей;
    • администрирование содержания и участников;
    • взаимодействие с другими участниками;
    • анализ статистики и развитие.
    • тематические рассылки на стену, ЛС, ЛС друзьям;
    • приглашения и вступления по опциям в друзья, группу;
    • голосования и "лайки" профилей, публикаци, фото, видео;
    • комментирование, создание дискуссий;
    • индивидуальные стратегии достижения целей;
    • рекламные кампании, оптимизация бюджета
    • привлечение целевых пользователей ВК на внешние сайты для анкетирования, регистрации.