Тексты на любую тему. Грамотно, профессионально, в срок.

Образование: высшее. Филологическое (русский язык) и экономическое (финансы).

Опыт работы в разных сферах реальной жизни:

- туризм (начальник отдела);

- недвижимость (руководитель департамента);

- таможенное оформление (руководитель отдела);

- животноводство, продукты питания, строительство, ресторанный бизнес (менеджер).

Занималась рекламой, продвижением товаров и услуг. И тексты, много разных текстов. Описания туров и рекламные буклеты в туризме, реклама в недвижимости, меню, много-много разных тем.

Тогда не сохранила себе копий, все осталось на рабочих компьютерах. Поэтому портфолио (пока) скудное.

Мама двоих сыновей, с младшим в отпуске по уходу за ребенком. Так что темы ухода, воспитания и развития детей тоже близки.

Хобби: кулинария, рукоделие, домашние животные, мотоциклы. На эти темы пишу профессионально.