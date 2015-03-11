Образование: высшее. Филологическое (русский язык) и экономическое (финансы).
Опыт работы в разных сферах реальной жизни:
- туризм (начальник отдела);
- недвижимость (руководитель департамента);
- таможенное оформление (руководитель отдела);
- животноводство, продукты питания, строительство, ресторанный бизнес (менеджер).
Занималась рекламой, продвижением товаров и услуг. И тексты, много разных текстов. Описания туров и рекламные буклеты в туризме, реклама в недвижимости, меню, много-много разных тем.
Тогда не сохранила себе копий, все осталось на рабочих компьютерах. Поэтому портфолио (пока) скудное.
Мама двоих сыновей, с младшим в отпуске по уходу за ребенком. Так что темы ухода, воспитания и развития детей тоже близки.
Хобби: кулинария, рукоделие, домашние животные, мотоциклы. На эти темы пишу профессионально.