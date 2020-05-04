Три главных боли любого инфобизнесмена и предпринимателя:
ВРЕМЯ, ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ЗАДАЧ, КОНТРОЛЬ.
Если это про Вас, то читайте дальше…
Самая распространенная проблема деловых людей: нехватка времени. Как все
успеть, если в сутках всего 24 часа? Отвечаю! Обратиться ко мне.
Ведь я — личный помощник инфобизнесмена
Смогу помочь в технических вопросах Вашего бизнеса и избавлю от каждодневных и однообразных проблем.
Я прошла обучение в школе Натальи Сидоровой «БизнесГаечка» в 24 потоке. Постоянно совершенствую свои знания и навыки.
Я могу быть Вам полезна:
Создать одностраничный сайт на Платформе LP и Tilda
Сделать красивые презентации в PowerPoint, Google Презентации, Canva
Оформить баннеры и тизеры в Canva, Crello и Photoshop.
Оформить и упаковать документы, книги, 3Д коробки
Настроить рассылку ваших материалов клиентам (GetResponse и Senler);
Вести страницы и группы в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram)
Создать и сопровождать YouTube канал
Монтировать ролики в Camtasia Studio и многое другое.
Если Вы цените свое время и хотите освободить его для новых проектов и идей,
жду Ваших откликов и предложений в личные сообщения.
Буду рада нашему сотрудничеству!