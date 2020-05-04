Удаленный технический помощник для Вашего бизнеса.

Три главных боли любого инфобизнесмена и предпринимателя:

ВРЕМЯ, ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ЗАДАЧ, КОНТРОЛЬ.

Если это про Вас, то читайте дальше…

Самая распространенная проблема деловых людей: нехватка времени. Как все

успеть, если в сутках всего 24 часа? Отвечаю! Обратиться ко мне.

Ведь я — личный помощник инфобизнесмена

Смогу помочь в технических вопросах Вашего бизнеса и избавлю от каждодневных и однообразных проблем.

Я прошла обучение в школе Натальи Сидоровой «БизнесГаечка» в 24 потоке. Постоянно совершенствую свои знания и навыки.

Я могу быть Вам полезна:

Создать одностраничный сайт на Платформе LP и Tilda

Сделать красивые презентации в PowerPoint, Google Презентации, Canva

Оформить баннеры и тизеры в Canva, Crello и Photoshop.

Оформить и упаковать документы, книги, 3Д коробки

Настроить рассылку ваших материалов клиентам (GetResponse и Senler);

Вести страницы и группы в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram)

Создать и сопровождать YouTube канал

Монтировать ролики в Camtasia Studio и многое другое.

Если Вы цените свое время и хотите освободить его для новых проектов и идей,

жду Ваших откликов и предложений в личные сообщения.

Буду рада нашему сотрудничеству!