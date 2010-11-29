Elena1959

Елена Elena1959

 
65 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Медицинский переводчик английского, немецкого и украинского языков

Переводчик-фрилансер. Украина. Город Запорожье.

Языки: английский, немецкий, украинский.

Тематики: медицина, фармакология, фармацевтика

Опыт работы удаленным переводчиком - 7 лет.

Образование:

Сентябрь/1979 - Май/1985 Запорожский медицинский институт

лечебный факультет

лечебное дело

1985-1986 гг. – интернатура по неонатологии.

1986-2001 гг. – 1-я детская больница, врач-неонатолог.

Сентябрь/2001 - Май/2003 Запорожский национальный университет

факультет последипломного образования

переводчик английского языка

Курсы и тренинги:

2003, 150 часов - курсы немецкого языка I уровень

2004, 72 часа - курсы немецкого языка II уровень

Домашний компьютер. ADSL безлимитный доступ в Интернет. TRADOS 7 Freelance,

MS Word, Excel (2003, 2007)

Телефон:+380974398436

Skype: verena.helena

MSN: [email protected]

Yahoo: [email protected]

ICQ 392 666 291

e-mail: [email protected]

[email protected]