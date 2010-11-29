Переводчик-фрилансер. Украина. Город Запорожье.
Языки: английский, немецкий, украинский.
Тематики: медицина, фармакология, фармацевтика
Опыт работы удаленным переводчиком - 7 лет.
Образование:
Сентябрь/1979 - Май/1985 Запорожский медицинский институт
лечебный факультет
лечебное дело
1985-1986 гг. – интернатура по неонатологии.
1986-2001 гг. – 1-я детская больница, врач-неонатолог.
Сентябрь/2001 - Май/2003 Запорожский национальный университет
факультет последипломного образования
переводчик английского языка
Курсы и тренинги:
2003, 150 часов - курсы немецкого языка I уровень
2004, 72 часа - курсы немецкого языка II уровень
Домашний компьютер. ADSL безлимитный доступ в Интернет. TRADOS 7 Freelance,
MS Word, Excel (2003, 2007)
Телефон:+380974398436
Skype: verena.helena
MSN: [email protected]
Yahoo: [email protected]
ICQ 392 666 291
e-mail: [email protected]