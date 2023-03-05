Создание чат ботов для телеграм, создание и доработка сайтов

Здравствуйте, я начинающий python разработчик. Владею знаниями фреймворка Django, основами HTML и CSS. Доработка сайтов на Django, создание различных ботов для телеграм. Также продолжаю с каждым днем совершенствовать свои навыки в разработке, осваивать все больший стек технологий. Пока нет портфолио, но есть желание работать.

Почему я:

Многозадачность - могу свободно переключаться на задачи по другим проектам, выполняя основной.

Трудолюбие - если необходимо могу работать и в выходные дни.

Мотивация - становится лучше, от каждого проекта получать опыт и возможность научиться новому, стремиться к саморазвитию.

Доступность - большую часть времени нахожусь онлайн, со мной легко связаться.

Реальность - всегда реально оцениваю свои возможности, никогда не возьмусь за проект если не уверена, что смогу выполнить.

Уважение - всегда отношусь к клиентам с уважением, ценю их труд, время и деньги.

Для меня важно, чтобы каждый клиент остался доволен результатом работы.

План работы:

Оценка проекта.

Качественное выполнение в срок.

Предоставление работы для проверки.

Внесение всех правок и пожеланий.

Оплата проекта.

Передача.

Cвязь:

Email: [email protected]

Телеграм: @elenaa_vavilova