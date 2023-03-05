Здравствуйте, я начинающий python разработчик. Владею знаниями фреймворка Django, основами HTML и CSS. Доработка сайтов на Django, создание различных ботов для телеграм. Также продолжаю с каждым днем совершенствовать свои навыки в разработке, осваивать все больший стек технологий. Пока нет портфолио, но есть желание работать.
Почему я:
Многозадачность - могу свободно переключаться на задачи по другим проектам, выполняя основной.
Трудолюбие - если необходимо могу работать и в выходные дни.
Мотивация - становится лучше, от каждого проекта получать опыт и возможность научиться новому, стремиться к саморазвитию.
Доступность - большую часть времени нахожусь онлайн, со мной легко связаться.
Реальность - всегда реально оцениваю свои возможности, никогда не возьмусь за проект если не уверена, что смогу выполнить.
Уважение - всегда отношусь к клиентам с уважением, ценю их труд, время и деньги.
Для меня важно, чтобы каждый клиент остался доволен результатом работы.
План работы:
Оценка проекта.
Качественное выполнение в срок.
Предоставление работы для проверки.
Внесение всех правок и пожеланий.
Оплата проекта.
Передача.
Cвязь:
Email: [email protected]
Телеграм: @elenaa_vavilova