Копирайтинг/рерайтинг, создание сайтов под ключ и продвижение, дизайн
Дополнительная информация / Резюме
Здравствуйте! Спасибо, что посетили мой профиль!
Я копирайтер с небольшим опытом работы около 3месяцев. Работаю с различными тематиками: строительная, отделочная, деревообработка, финансовая, туристическая, женская и многие другие.
Обращайтесь ко мне, если Вы нуждаетесь в качественном:
• рерайтинге (в том числе сео рерайтинге);
• копирайтинге (в том числе сео копирайтинге);
• написании продающих статей;
• написании статей на главную;
• написании больших объемов.
Вот перечень сайтов, для которых я писала и продолжаю писать статьи:
Деревообработка:
E-mail [email protected]
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Копирайтинг
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