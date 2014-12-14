Копирайтинг/рерайтинг, создание сайтов под ключ и продвижение, дизайн

Дополнительная информация / Резюме

Здравствуйте! Спасибо, что посетили мой профиль!

Я копирайтер с небольшим опытом работы около 3месяцев. Работаю с различными тематиками: строительная, отделочная, деревообработка, финансовая, туристическая, женская и многие другие.

Обращайтесь ко мне, если Вы нуждаетесь в качественном:

• рерайтинге (в том числе сео рерайтинге);

• копирайтинге (в том числе сео копирайтинге);

• написании продающих статей;

• написании статей на главную;

• написании больших объемов.

Вот перечень сайтов, для которых я писала и продолжаю писать статьи:

Деревообработка:

www.Lesovichok-42.com

E-mail [email protected]