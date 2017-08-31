Elena7466

Елена Elena7466

 
51 годРоссия/Челябинск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ассистент_координатор_операторПК

Уверенный пользователь ПК, рабочееместо дома с высокоскоростным интернетом, ограничений по здоровью нет. Большой практический опыт коммерческой работы в сфере продаж, поиске исистематизации информации. Опыт работы с первичной документацией. Специальность

– журналист, отличный русский язык и опыт в написании текстов. Грамотная речь. Коммуникабельная,

очень ответственная, целеустремленная.  Постоянныйдоступ в интернет, возможность уделять время работе -  до 8 часов в сутки и больше, онлайнкруглосуточно