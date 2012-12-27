Образование: высшее.В 2005 году окончила юридический факультет Восточно-украинского Национального Университета им. В. Даля (Луганск, Украина), по специальности правоведение.

Опыт работы:более 6-ти лет опыта работы практикующим юристом, в обязанности которого входит составление юридических документов различной степени сложности в области гражданского, семейного административного права. В настоящее время являюсь частным предпринимателем, основным видом деятельности является предоставление юридических услуг физическим и юридическим лицам.

Профессиональные навыки:

• уверенный пользователь Microsoft Office;

• уверенный пользователь интернета;

• свободное владение украинским языком, в том числе знание юридической и технической терминологии;

• знание английского языка на уровне базового;

• знание законодательства Украины;

• с легкостью перевожу тексты любой сложности с украинского языка на русский и наоборот;

• способна на самоорганизацию и эффективное распределение рабочего времени.