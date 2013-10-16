Рерайтинг и копирайтинг

Всем здравствуйте, зовут меня Елена, имею высшее экономическое образование с уклоном в банковскую сферу. Несколько лет до декрета работала в банке на обслуживании юр. и физ. лиц. Предлагаю услуги рерайтинга и копирайтинга с областях экономика, финансы, банковская сфера, бухгалтерия, налогообложение, бухгалтерский учет, политика, бизнес, страхование, форекс. Кроме того, пишу статьи и на другие темы. Профессиональные достижения: составление грамотных отчетов, написание статей с уникальным контентом, грамотная русская речь, простота и понятность текста, выполнение работы в соответствии со сроком. Скайп - ribonka_85.