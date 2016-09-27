Работаю до полного утверждения.

Дедкова Елена Александровна

Город: Киев

Дата рождения: 21 мая 1987

Образование: 2004г. - 2008 окончила Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» и получила базовое высшее

образование по направлению подготовки «искусства» и получила квалификацию

бакалавра искусства.2008г. -2010г. закончила Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» и получила полное

высшее образование по специальности «Изобразительное и декоративно-прикладное

искусство», квалификация художника графика по оформлению печатной продукции.Личные качества:Талант, творческое мышление, креативность,изобретательность, ответственность .

Профессиональные навыки:

- Художественные навыки (живопись, рисунок)

- Уверенный пользователь графических редакторов AdobePhotoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw;

-Опыт работы с графическим планшетом Wacom.

- Опыт в создании плакатов, визиток, логотипов, раскрасок,иллюстраций, иконок.

- Опыт в создании иллюстраций для детской литературы.

-создание векторных иллюстраций для фрезеровки мебели.

-создание иллюстраций для молодого американского бренда одежды Laglore(вышивка на пиджаках)

-серия иллюстраций для издательства "Веско"

На данный момент увлекаюсь созданием векторных иллюстраций.

[email protected]

Skype: akbapejllb

моб. 38(095) 3971876

Здесь можно увидеть часть моих работhttp://illustrators.ru/users/elena-dedkova

здесь можно почитать отзывы обо мне http://freelance.ua/user/teraaa/portfolio/