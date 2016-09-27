Дедкова Елена Александровна
Город: Киев
Дата рождения: 21 мая 1987
Образование:2004г. - 2008 окончила Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» и получила базовое высшее
образование по направлению подготовки «искусства» и получила квалификацию
бакалавра искусства.2008г. -2010г. закончила Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» и получила полное
высшее образование по специальности «Изобразительное и декоративно-прикладное
искусство», квалификация художника графика по оформлению печатной продукции.Личные качества:Талант, творческое мышление, креативность,изобретательность, ответственность.
Профессиональные навыки:
- Художественные навыки (живопись, рисунок)
- Уверенный пользователь графических редакторов AdobePhotoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw;
-Опыт работы с графическим планшетом Wacom.
- Опыт в создании плакатов, визиток, логотипов, раскрасок,иллюстраций, иконок.
- Опыт в создании иллюстраций для детской литературы.
-создание векторных иллюстраций для фрезеровки мебели.
-создание иллюстраций для молодого американского бренда одежды Laglore(вышивка на пиджаках)
-серия иллюстраций для издательства "Веско"
На данный момент увлекаюсь созданием векторных иллюстраций.
Skype: akbapejllb
моб. 38(095) 3971876
Здесь можно увидеть часть моих работhttp://illustrators.ru/users/elena-dedkova
здесь можно почитать отзывы обо мне http://freelance.ua/user/teraaa/portfolio/
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