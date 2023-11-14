ElenaArkaeva

Спасибо, что заглянули на мою страничку!

Немного обо мне: образование высшее, экономическое: опыт работы по специальности 20+лет. В настоящее время осваиваю новые для себя сферы деятельности. Для приобретения соответствующего опыта и формирования портфолио, с удовольствием, поработаю с текстами (первое образование филологическое): статьи, описание, наполнение сайтов и т. д.; корректировка грамматики, пунктуация и т. д., рекомендации по улучшению текста электронного письма, статьи для блога или обычного сообщения; преобразую в нужный формат. Мои личные качества и стремление расширить границы своих навыков и умений позволят выполнить ваше задание качественно и оперативно.

Кроме того, могу предложить услуги в области учёта, аудита, экономики.

восстановление бухгалтерской базы, постановка учёта в 1 С или в вашей базе учёта, кадровый учёт в ЗУП

аудит бухгалтерского, налогового, кадрового учёта

организация и ведение управленческого учёта

сбор, группировка и анализ затрат

ценообразование: аудит, анализ.

аудит и /или составление договоров с контрагентами

кадровый документооборот

Пишите, звоните! Всегда рада быть полезной!

С уважением к вам и вашему бизнесу, Елена Аркаева.

e-mail: [email protected]

WhatsApp: +7 985 238 51 96

Telegram: +7 985 238 51 96