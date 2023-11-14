ElenaArkaeva

Немного обо мне: образование высшее, экономическое: опыт работы по специальности 20+лет. В настоящее время осваиваю новые для себя сферы деятельности. Для приобретения соответствующего опыта и формирования портфолио, с удовольствием, поработаю с текстами (первое образование филологическое): статьи, описание, наполнение сайтов и т. д.; корректировка грамматики, пунктуация и т. д., рекомендации по улучшению текста электронного письма, статьи для блога или обычного сообщения; преобразую в нужный формат. Мои личные качества и стремление расширить границы своих навыков и умений позволят выполнить ваше задание качественно и оперативно.
Кроме того, могу предложить услуги в области учёта, аудита, экономики.
восстановление бухгалтерской базы, постановка учёта в 1 С или в вашей базе учёта, кадровый учёт в ЗУП
аудит бухгалтерского, налогового, кадрового учёта
организация и ведение управленческого учёта
сбор, группировка и анализ затрат
ценообразование: аудит, анализ.
аудит и /или составление договоров с контрагентами
кадровый документооборот
Пишите, звоните! Всегда рада быть полезной!
С уважением к вам и вашему бизнесу, Елена Аркаева.
e-mail: [email protected]
WhatsApp: +7 985 238 51 96
Telegram: +7 985 238 51 96