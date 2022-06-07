ElenaBasova

Аудиоинженер | Саунд-дизайнер | Ремонт/очистка звука

Я звукорежиссер с 8-летним опытом работы в живой и студийной среде. Более 8 лет я создаю оригинальную музыку и звуковые эффекты.Также предлагаю услуги по шумоподавлению, эквализации, звуковому дизайну, сведенинию и мастерингу.Кроме того, у меня есть доступ к банкам звуков, используемых крупными кинокомпаниями. По этому если вам нужен эпический звук в стиле кино для вашего видео или аудио, я могу легко его предоставить.Независимо от проекта, я горжусь прямотой и быстротой общения. Я прилагаю максимум усилий для того, чтобы проект был успешным. Я очень организован.Если вы ищете качественный звук по доступной цене – напишите мне, и давайте сделаем это реальностью!