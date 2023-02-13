ElenaChueva

Графический Web-дизайнер

Здравствуйте. Меня зовут Елена Чуева, я графический и веб-дизайнер, а работаю с 2016 года. В 2020 году начала сотрудничество со студией веб-дизайна Lim Studio и сегодняшний день я являюсь ведущим специалистом студии.

Почему нужно работать именно со мной, ведь на бирже бесчисленное количество фрилансеров?

1. Начав работать со мной, вы забудете о поиске исполнителя для ваших последующих заказов, так как я предоставляю огромный перечень услуг.

Время это невосполняемый ресурс- поэтому нужно выбирать для работы тех людей, кто ценит свое, а главное время заказчика.

2. За 7 лет работы я научилась взаимодействовать с представителями бизнеса. Мы с вами обязательно найдем то решение, которое будет не просто соответствовать вашему запросу, а превосходить ожидания.

3. Я создаю красивую картинку, которая вызывает эстетический восторг, я делаю прибыльные проекты в независимости от вашего запроса.

Разработка сайта ?

Я знаю как удержать клиента и провести его по воронке продаж. И конечно-же сайт с индивидуальным дизайном по другому работать не будет.

Вам нужен буклет или листовки ?

Я расскажу о вашем бизнесе или услуге максимально ,подробно преимущественно выделяя ваши сильные стороны.