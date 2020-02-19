ElenaDatsiuk

Ретушор
Я занимаюсь обработкой фотографий более 2 лет. Окончила курс графического дизайна в Kiev Academy of Media Arts и множество других курсов в оnline. Я с удовольствием вам помогу редактировать фотографии в таких направлениях как:
- Fashion and Beauty
- Lifestyle photography
- Pop Art
- Wedding photo
- Business and E-commerce
В совершенстве знаю программы Adobe : Photoshop, Lightroom, Raw, Illustrator, Premiere Rush, Bridge.
Мои скиллы дают возможность обработать изображение любой сложности и для различного применения.
Я всегда открыта к контакту с вами и готова помочь в обработке фотографий .