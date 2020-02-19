ElenaDatsiuk

Елена ElenaDatsiuk

 
29 летУкраина/Черновцы
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Ретушор

       Я занимаюсь обработкой фотографий более 2 лет. Окончила курс графического дизайна в Kiev Academy of Media Arts  и множество других курсов в оnline.  Я с удовольствием вам помогу редактировать фотографии в таких направлениях как:

- Fashion and Beauty

- Lifestyle photography

- Pop Art

- Wedding photo

- Business and E-commerce 

 В совершенстве знаю программы Adobe : Photoshop, Lightroom, Raw, Illustrator, Premiere Rush, Bridge. 

Мои скиллы дают возможность обработать изображение любой сложности и для различного применения. 

Я всегда открыта к контакту с вами и готова помочь в обработке фотографий .

IllustratorPhotoshop