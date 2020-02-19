ElenaDatsiuk

Ретушор

Я занимаюсь обработкой фотографий более 2 лет. Окончила курс графического дизайна в Kiev Academy of Media Arts и множество других курсов в оnline. Я с удовольствием вам помогу редактировать фотографии в таких направлениях как:

- Fashion and Beauty

- Lifestyle photography

- Pop Art

- Wedding photo

- Business and E-commerce

В совершенстве знаю программы Adobe : Photoshop, Lightroom, Raw, Illustrator, Premiere Rush, Bridge.

Мои скиллы дают возможность обработать изображение любой сложности и для различного применения.

Я всегда открыта к контакту с вами и готова помочь в обработке фотографий .