ElenaDogman

Елена ElenaDogman

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Лингвист по образованию. Владею английским и немецким языками.

Имею опыт работы контент-менеджером в крупном интернет-магазине. 

Занимаюсь редактированием статей.

Выполню переводы с/на английский/немецкий. 

3 года прожила в Германии, активно общаюсь с носителями языка.

Приходилось работать с техническими переводами в области машиностроения и железной дороги. Владею художественным переводом (проза, поэзия).

В работе на бюро переводов не заинтересована.

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Отзывы заказчиков

AYChe
53 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$886
10 баллов
12 лет назад
Требуются авторы на сайт
Большое спасибо Елене за хорошую работу. Удачи!
Александр прекрасный заказчик, работать с ним очень интересно
Ответный отзыв