Лингвист по образованию. Владею английским и немецким языками.
Имею опыт работы контент-менеджером в крупном интернет-магазине.
Занимаюсь редактированием статей.
Выполню переводы с/на английский/немецкий.
3 года прожила в Германии, активно общаюсь с носителями языка.
Приходилось работать с техническими переводами в области машиностроения и железной дороги. Владею художественным переводом (проза, поэзия).
В работе на бюро переводов не заинтересована.
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Отзывы заказчиков
$886
10 баллов
12 лет назад
Большое спасибо Елене за хорошую работу. Удачи!
Ответный отзыв
Александр прекрасный заказчик, работать с ним очень интересно