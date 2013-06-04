Лингвист по образованию. Владею английским и немецким языками.

Имею опыт работы контент-менеджером в крупном интернет-магазине.

Занимаюсь редактированием статей.

Выполню переводы с/на английский/немецкий.

3 года прожила в Германии, активно общаюсь с носителями языка.

Приходилось работать с техническими переводами в области машиностроения и железной дороги. Владею художественным переводом (проза, поэзия).

В работе на бюро переводов не заинтересована.