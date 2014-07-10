ElenaEG

Елена ElenaEG

 
41 годУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Логистика.Транспотрно-экспедиционные услуги.Бизнес-консультации.

Бизнес-консультации в сфере логистики (автоперевозки, склад, закупка).

Бизнес-консультации в сфере ресторанной логистики (закупка, доставка, склад, полуфабрикаты)

Просчет наиболее оптимальной системы работы, оптимизация рабочего процесса, минимизация общих затрат.

Опыт работы в логистике с 2009г.

Опыт работы в ресторанном бизнесе 9 лет.

Организация транспортно-экспедиционных услуг. Консолидированные и централизованные перевозки автотранспортом. Наличие своей базы надежных перевозчиков.

Написание статей, текстов.

Написание статей