Логистика.Транспотрно-экспедиционные услуги.Бизнес-консультации.
Бизнес-консультации в сфере логистики (автоперевозки, склад, закупка).
Бизнес-консультации в сфере ресторанной логистики (закупка, доставка, склад, полуфабрикаты)
Просчет наиболее оптимальной системы работы, оптимизация рабочего процесса, минимизация общих затрат.
Опыт работы в логистике с 2009г.
Опыт работы в ресторанном бизнесе 9 лет.
Организация транспортно-экспедиционных услуг. Консолидированные и централизованные перевозки автотранспортом. Наличие своей базы надежных перевозчиков.
Написание статей, текстов.