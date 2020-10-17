ElenaEkatrina

Английский язык, перевод текстов

Переводы в таких языковых парах: Англ-Укр, Англ-Рус, Укр-Рус Продвинутый английский. Украинский - родной. Русский - науровне родного. Высшее филологическое образование, опыт использованияанглийского языка в различных сферах более 20 лет.Выполняю переводы различной тематики. Переводы могут бытькак дословные, максимально близкие к тексту, так и адаптивные, литературные.Верстка с переводом для технической документации (мануалов). На английский перевожу с русского или украинского по 3доллара за 1000 ЗБП. На русский и украинский с английского – по 2 доллара за

1000 ЗБП. Между русским и украинским – по 1 доллару за 1000 ЗБП. Это мои стандартные тарифы. Они могут быть выше взависимости от сложности текста и сжатости сроков, или ниже, зависимо от объёма

работы и постоянства заказов. Подготовлю качественный грамотный перевод, проект будетвыполнен в четко оговоренные сроки.