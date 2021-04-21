Всем прекрасного дня! Я занимаюсь Beauty and High-End ретушью и го това выполнять заказы любой сложности, простую или сложную/глубокую ретушь.

Всем прекрасного дня! Меня зовут Лена, занимаюсь Beauty and High-End ретушью, с фотошопом работаю уже более 8ми лет. Готова выполнять заказы любой сложности, простую или сложную/глубокую ретушь. Люблю кропотливую работу, отличаюсь особой усидчивостью и педантизмом, поэтому в работе с удовольствием все довожу до идеала. Имею опыт с фотографией (портреты, фуд фото, животные, природа). Являюсь SMM менеджером и ретушёром Instagram аккаунта ресторана Let’s Meat в Праге.

Буду рада любым предложениям, ибо благодаря вам я смогу и дальше развивать свои навыки, улучшать качество работы и приносить пользу своим клиентам 

Принимаю фотографии только высокого качества в формате RAW ( за исключением очень качественных JPEG фото)