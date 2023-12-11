копирайтер и специалист по написанию текстов

Я копирайтер и специалист по написанию текстов и с опытом в создании продающих и убедительных контентов. Опыт работы в различных отраслях, включая технологии, маркетинг, здравоохранение и образование. Гибкий и творческий подход к работе, акцент на результат и клиентоориентированность. Копирайтинг и творческое письмо: Создание убедительных текстов, включая рекламные слоганы, веб-контент и рекламные объявления. SEO-оптимизация: Опыт в интеграции ключевых слов и оптимизации контента для поисковых систем. Социальные медиа: Умение создавать привлекательный контент для социальных платформ. Редактирование и корректура: Тщательная проверка текстов на грамматические, стилевые и пунктуационные ошибки.