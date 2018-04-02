ElenaGL2017

Елена ElenaGL2017

 
44 годаРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Удаленный подбор персонала, кадровый менеджмент

14-летний стаж работы HR-generalist (в т.ч. начальник отдела персонала, директор по персоналу) в сферах кап.строительства, промышленного производства,  оптовой торговли.Предлагаю услуги по подбору необходимого персонала, ведению кадрового делопроизводства, разработке локальных нормативных актов, должностных инструкций и т.п., консультационные услуги в HR-сфере. Разово или на постоянной основе.

Подбор персонала (HR)
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$1/час
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